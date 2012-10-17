Нацпроект «Доступное жилье» закрывают

Об этом «Комментариям» рассказал директор департамента национальных и инвестиционных проектов Госагентства Юрий Гусев.

«Разработано предварительное технико-экономическое обоснование, которым предусмотрено, что проект будет реализовываться за счет инвестиционных средств. Проведены переговоры на межведомственном уровне с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которых решено, что в связи с реализацией социальных инициатив Президента этот проект будет администрироваться в рамках государственной целевой программы «Доступное жилье», а сам национальный проект прекращает свое существование, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение правительства», - сказал он.

Как известно, предварительное ТЕО стоило бюджету в 2011 году 2,6 млн грн. Кроме того, выводы, касающиеся ТЭО и бизнес-плана проекта, должна была сделать одна из аудиторских компаний так называемой «Большой четверки»: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young или КPMG.

По проекту предполагалось, что по всей стране вырастут так называемые «Президентские кварталы», состоящие из 16-ти типовых девятиэтажных монолитных домов на 70 квартир каждый. Жилплощадь предназначалась для молодых семей, военнослужащих, и крымскотатарского населения. Площадь квартиры не должна была превышать 38 кв м. Стоимость же квадратного метра заявлялась на уровне 4 тыс. грн.