Сухой предупреждает оранжевых, что будет следить за кнопочками

Народные депутаты-“регионалы” в случае перехода в оппозицию будут контролировать, чтобы фракции коалиции не голосовали чужими карточками, особенно при утверждении кандидатуры премьер-министра Украины.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от Партии регионов Ярослав СУХОЙ в интервью, размещенном на сайте фракции Партии регионов.

Я.СУХОЙ отметил, что “интрига сохраняется” по голосованию в Верховной Раде за кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины. По его словам, политики еще помнят, что в октябре 2005 года на форуме Украина-ЕС Президент Виктор ЮЩЕНКО резко раскритиковал действия правительства Ю.ТИМОШЕНКО - «действия правительства ТИМОШЕНКО - это красная карточка для украинской экономики”.

Я.СУХОЙ напоминает, что “помаранчевым” по результатам выборов едва хватает критических 226 мандатов в будущем парламенте”.

“Мы теперь как оппозиция будем жестко контролировать, чтобы люди, которые взяли на себя ответственность за будущее Украины, не мошенничали, не занимались манипулированиями и присутствовали по крайней мере в сессионном зале, хотя бы в тот день, когда будут голосовать за премьер-министр”, - отметил Я.СУХОЙ.

По его словам, “регионалы” будут контролировать, “чтобы каждый нажал кнопочку под своей карточкой, а если нет – мы эти карточки просто изымем”.

“Пожалуйста, если вас есть 228, мобилизуйтесь, приходите на работу и работайте, потому что некоторых из этих артистов, которые сегодня стали народными депутатами еще раз, на заседаниях комитета никто не видел по полгода и год”, - сказал он.