Наблюдатель снял на видео попа, агитирующего в церкви

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черновицком отделении Гражданской сети "ОПОРА", в воскресенье наблюдатель от ГС "ОПОРА" зафиксировал на видео факт агитации за А.Семенюка в сельской церкви.

"В день Покрова Пресвятой Богородицы на храмовом празднике в селе Грубна (Сокирянский район, Черновицкая область) богослужение сопровождалось агитацией местным попом за кандидата от Партии регионов А.Семенюка", - сообщают в организации.

На видео, которое есть в распоряжении УНИАН, зафиксировано, как священнослужитель представляет кандидата и рассказывает о том, сколько полезного он делает. Затем, обращаясь к прихожанам, священник говорит: "Чтобы вы знали, за кого нужно голосовать".

В свою очередь сам кандидат А.Семенюк поздравил всех с праздником и подарил священнику икону.

В ГС «ОПОРА» также отмечают, что наблюдателя, который снял агитацию на видео, пытались не пустить на территорию церковного двора, угрожая позвонить по телефону начальнику милиции.

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Как сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН координатор избирательных программ ГС «ОПОРА» в Черновицкой области Назар Тимощук, организация не имеет юридических мощностей направлять каждую информацию на реагирование правоохранителям. «Но мы рассчитываем на то, что как в каждом правовом государстве милиция и прокуратура должны были бы немедленно реагировать на такие тревожные сообщения, распространенные в СМИ, тем более, если они имеют документальное подтверждение», - отметил он.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, по факту распространенной ГС «ОПОРА» информации о предвыборной агитации в церкви кандидатом в народные депутаты от ПР А.Семенюком «информация проверяется».