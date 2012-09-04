«Опора» составила рейтинг нарушителей избирательного законодательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила сегодня на пресс-конференции.

"Опора" составила рейтинг нарушителей среди политических партий и кандидатов. Его возглавила Партия регионов, на счету которой 188 инцидентов", - сказала О.Айвазовская.

По ее словам, второе место в рейтинге заняли кандидаты-самовыдвиженцы, баллотирующиеся в мажоритарных округах, на счету которых 47 нарушений избирательного законодательства.

На третьем месте стоит Коммунистическая партия Украины (6 нарушений). На четвертом месте - "Батькивщина" (4 нарушения).

"Эти цифры являются суммой всех видов нарушений: это и подкупы избирателей, и админресурс, незаконная агитация, а также препятствование ведению избирательной компании другими политическими силами", - пояснила О.Айвазовская.