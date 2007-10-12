Герман знает, почему Тимошенко видит плохие сны

Член Партии регионов Анна Герман предлагает относиться к обвинениям лидера БЮТ Юлии Тимошенко в адрес "Регионов", "как к прихотям изможденной выборами женщины".

Так она прокомментировала заявление Тимошенко о подготовке Партией регионов четырех сценариев для дестабилизации ситуации в парламенте.

"Все более нервные заявления, которые слетают с уст Юлии Владимировны в адрес Партии регионов, могут свидетельствовать об изможденности госпожи Тимошенко на беговой дорожке к цели", - отметила Герман.

"Тем более, что сама цель - овеянное мечтой кресло премьера – отдаляется, как фата моргана. Кажется, вот оно – на расстоянии протянутой руки. Пробуешь поймать, а в ладони – новые требования президента", - добавила она.

Герман заявляет, что "не надо удивляться, что этой женщине снятся страшные сны – о четырех сценариях дестабилизации, например".

"Напрасно переживать и из-за достаточно специфической терминологии в спичах Тимошенко и методов, которые любил один печальноизвестный кавказец и которые переняла Юлия Владимировна", - отметила она.

"Заготовлять обвинения на основе собственных подозрений в том, что кто-то там, возможно, планирует преступление и т.п.", - объяснила член Партии регионов.

"Надо к этому относиться, как к прихотям изможденной выборами женщины", - считает она.

Украинская правда