Третьяков подозревает, что две пленарные недели после выборов используют для «дерибана»
Две пленарные недели, которые парламент нынешнего созыва проработает после выборов, будут очень важным испытанием для оппозиции, заявляет журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков.
«Очевидно, что после выборов у власти не будет большинства в Верховной Раде - на антиукраинском олигархическом большинстве будет поставлен жирный крест, - сказал политик. - Победу получат демократические силы – «УДАР», «Батькивщина» и сильные независимые мажоритарщики».
По мнению Александра Третьякова, существует риск, что оставшиеся две недели олигархическое большинство постарается использовать для дерибана и создания новых коррупционных схем.
«Пока такое большинство существует, я не исключаю с их стороны попыток использовать ситуацию, для протаскивания одиозных и антигосударственных законопроектов, принятие которых в будущем парламенте демократическая коалиция не допустит», - сказал оппозиционный политик, баллотирующийся по округу №218.
Поэтому, по словам Третьякова, перед нынешней оппозицией стоит серьезная задача – не потерять бдительность и не позволить растратившему остатки своей легитимности регионально-коммунистическому большинству нанести вред интересам страны и народа.
Как известно, до конца текущей сессии, согласно графику, запланировано провести еще две пленарные недели.