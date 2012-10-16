Третьяков подозревает, что две пленарные недели после выборов используют для «дерибана»

«Очевидно, что после выборов у власти не будет большинства в Верховной Раде - на антиукраинском олигархическом большинстве будет поставлен жирный крест, - сказал политик. - Победу получат демократические силы – «УДАР», «Батькивщина» и сильные независимые мажоритарщики».

По мнению Александра Третьякова, существует риск, что оставшиеся две недели олигархическое большинство постарается использовать для дерибана и создания новых коррупционных схем.

«Пока такое большинство существует, я не исключаю с их стороны попыток использовать ситуацию, для протаскивания одиозных и антигосударственных законопроектов, принятие которых в будущем парламенте демократическая коалиция не допустит», - сказал оппозиционный политик, баллотирующийся по округу №218.

Поэтому, по словам Третьякова, перед нынешней оппозицией стоит серьезная задача – не потерять бдительность и не позволить растратившему остатки своей легитимности регионально-коммунистическому большинству нанести вред интересам страны и народа.

Как известно, до конца текущей сессии, согласно графику, запланировано провести еще две пленарные недели.