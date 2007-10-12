Луценко, Кириленко и Тарасюк расписались в верности Тимошенко

Обязательство войти в демократическую коалицию с БЮТ подписали кандидаты, избранные в парламент от блока «Наша Украина - Народная самооборона» сегодня во время совместного собрания членов будущей фракции блока.

Как передает корреспондент УНИАН, собрание состоялось в офисе партии Народный Союз «Наша Украина».

Участники переговоров с БЮТ Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и Борис ТАРАСЮК проинформировали коллег об их ходе и сообщили, что текст соглашения о демократической коалиции в основном готов к подписанию.