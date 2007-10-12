Луценко, Кириленко и Тарасюк расписались в верности Тимошенко
15:12, 12 октября 2007Политика
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Состоялось собрание членов будущей фракции
Обязательство войти в демократическую коалицию с БЮТ подписали кандидаты, избранные в парламент от блока «Наша Украина - Народная самооборона» сегодня во время совместного собрания членов будущей фракции блока.
Как передает корреспондент УНИАН, собрание состоялось в офисе партии Народный Союз «Наша Украина».
Участники переговоров с БЮТ Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и Борис ТАРАСЮК проинформировали коллег об их ходе и сообщили, что текст соглашения о демократической коалиции в основном готов к подписанию.
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