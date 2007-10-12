Тимошенко приятно, что цены на бютовцев выросли

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что демократическая коалиция единогласно проголосует как за кандидатуру нового председателя Верховной Рады, так и премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня Партия регионов снова прибегает к подкупу отдельных членов БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона”, чтобы те отказались входить в коалицию демократических сил. «Сегодня они повторяют то же, после чего был распущен предыдущий парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по ее словам, ставки несколько выросли, и за невхождение в коалицию депутатам предлагается по 10 млн. долларов. «Но я хочу предупредить, что действительно, состав фракций изменен и что у демократических сил предателей нет. Пусть они не ходят и не предлагают по 10 млн. долларов каждому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ назвала «приятным тот факт, что эти суммы несколько выросли». «Но я заверяю, что будет единогласное подписание соглашения о демократической коалиции, будет единоглсаное голосование за определенную кандидатуру спикера и будет единогласное голосование за определенную общую кандидатуру премьер-министра Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.