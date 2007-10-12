Тимошенко обещает выполнить требования Ющенко без каких-либо сомнений

Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная самооборона» полностью согласовали новую редакцию проекта закона о Кабинете Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, по этому законопроекту у блоков нет никаких разногласий. «Мы готовы его парафировать и внести на рассмотрение Верховной Рады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, между двумя демократическими командами полностью согласованы все процедуры проведения референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию и принятия ее новой редакции. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что глава государства требует сделать это в течение 2008 года.

«Все эти требования Президента нашими политическими силами будут выполнены без каких-либо сомнений», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что БЮТ и НУ - НС согласовали проекты законов, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности и льгот. По ее словам, уже собираются подписи новых народных депутатов под этими проектами.