Тимошенко отдает пост министра внутренних дел Ющенко

БЮТ согласится поддержать любую кандидатуру на должность министра внутренних дел, которую предложит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что во время последней встречи Президента Украины с лидерами политических сил, которые победили на выборах, глава государства высказался за необходимость передать силовые структуры под его контроль.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на предварительные договоренности относительно того, что правительство будет формироваться на паритетных принципах, БЮТ принял решение согласиться на соответствующее предложение главы государства.

«Нужно не портфели делить, а показать, что мы две силы, способные консолидироваться», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим, отметила она, новый премьер-министр будет вносить на утверждение парламента ту кандидатуру на должность министра внутренних дел, которую предложит Президент.