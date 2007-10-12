Тимошенко завтра положит на стол Ющенко соглашение

БЮТ и блок «Наша Украина – Народная самооборона” уже завтра представят Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО согласованный проект соглашения о формировании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день согласование коалиционного соглашения практически завершено.

«Я думаю, что уже завтра мы положим Президенту Украины на стол запарафированное соглашение», - сказала она.

Лидер БЮТ также отметила, что это соглашение не содержит никаких разногласий между двумя политическими силами.

При этом она заверила, что официально коалиция будет сформирована на следующий день после официального объявления результатов выборов.

«Я уверена, что нам хватит одних суток», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.