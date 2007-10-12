Регионалы подают на Тимошенко в суд

Партия регионов будет обжаловать в суде обвинения БЮТ в многочисленных провокациях со стороны “регионалов”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Наши юристы уже подготовили соответствующее представление в суд, в котором мы обжалуем безосновательные обвинения БЮТ в каких-то якобы провокациях. Мы не имеем никакого отношения к тем избирателям, которых обманула Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО), пообещав им заплатить за голосование за нее на парламентских выборах”, - заявляет Партия регионов.

В пресс-службе отметили то, что Партия регионов честно соревновалась за свою победу и предлагала БЮТ тоже подписать кодекс чести. “Но выиграть честно может лишь уверенная и спокойная сила. БЮТ к таким не относится. Поэтому мы позволим себе дать совет Юлии ТИМОШЕНКО и ее соратникам - на будущих выборах не подкупайте избирателей. Это самая надежная гарантия того, что БЮТ не будет получать возмутительных писем от обманутых им граждан”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, Блок Юлии Тимошенко заявил о многочисленных провокациях со стороны Партии регионов.

В частности, в сообщении идет речь, что во многих регионах активисты Партии регионов массово организуют псевдописьма, в которых утверждается, будто БЮТ подкупал избирателей. Послания направляются в ЦИК, Генпрокуратуру, СБУ, другие государственные органы и средства массовой информации. Партией регионов уже оплачены и „пикетирования” с участием так называемых пострадавших, утверждают в БЮТ.

БЮТ видит в действиях Партии регионов признаки нескольких уголовных преступлений, таких, в частности, как мошенничество и неправдивое сообщение о преступлении, равно как и препятствование свободному волеизъявлению граждан. Именно поэтому, сообщили в пресс-службе, БЮТ обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов провокации.