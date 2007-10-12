В НУ-НС считают, что Тимошенко может стать великим Президентом

Один из членов блока "Наша Украина - Народная самооборона", лидер УРП “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО считает, что “Наша Украина” от объединения перед выборами с "Народной самообороной" больше потеряла, чем получила.

Об этом он заявил в интервью "Газеті по-українськи" от 12 октября 2007 года.

"Возможно, ошибкой было объединение ”Нашей Украины” с ”Народной самообороной”. Мы больше от этого потеряли, чем получили", - сказал А.МАТВИЕНКО, добавив при этом, что "ЛУЦЕНКО и КИРИЛЕНКО несопоставимы с ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ. Не потому, что слабее, а потому, что харизма так распорядилась".

Вместе с тем он отметил, что блок НУ-НС, проводя предвыборную кампанию, в отличие от других политических сил "не давал нереальных обещаний". "Мы хотели разломать волну популистской настроенности населения. Очевидно, поэтому мы были слабее в лозунгах. А если бы Президент не принимал участие в кампании, то мы имели бы еще более скромный результат", - отметил А.МАТВИЕНКО.

Отвечая на вопрос, который касался объединения всех девяти партий, входящих в НУ-НС, он сказал: "Возможно. Но нужно четко сформулировать, что это за проект. Мы должны понимать... это должна быть партия для консолидации вокруг одной идеи".

В то же время А.МАТВИЕНКО высказался против того, чтобы премьер-министром был опять избран Виктор ЯНУКОВИЧ. "Я считаю его не достойным занимать должность премьера. Потому что это - символ нации, ее визитка", - сказал он.

Между тем А.МАТВИЕНКО убежден в том, что Ю.ТИМОШЕНКО сможет сформировать сильное правительство, но при условии, если “оставит свои амбиции”, "перестанет действовать по сценарию "ТИМОШЕНКО - Президент". "Она должна забыть о президентстве в ближайшей перспективе. В результате такой жертвенности она может стать великим Президентом", - отметил А.МАТВИЕНКО.