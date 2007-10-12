Ющенко сказал, где он видит Литвина
12:54, 12 октября 2007Политика
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Президент считает, что там ему будет лучше
|Віктор Ющенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
По словам Президента, сегодня политическая сила Владимира ЛИТВИНА находится «в тесной обойме” переговорного процесса.
В.ЮЩЕНКО отметил, что не в его компетенции говорить, где должен быть Блок Литвина, но, по его мнению, лучше было бы сотрудничество с демократическими силами. «Как по мне, я хотел бы видеть эту политическую силу в конструктивном сотрудничестве с демократическими силами», - сказал В.ЮЩЕНКО.
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