ГПУ не может опросить государственного деятеля Цушко
Министр все еще болеет
Генеральная прокуратура Украины еще не приняла никакого процессуального решения относительно дальнейшей судьбы заявления об отравлении министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО в связи с его болезнью и, как следствие, невозможностью его опросить.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, "решение относительно заявления министра внутренних дел ЦУШКО Василия Петровича до сих пор не принято в связи с его болезнью и невозможностью опросить его по тем фактам, которые были изложены в его заявлении".
Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.
В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в здании Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что с ним произошло. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов выяснилось, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».
30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. В его заявлении говорится, что «отравление нанесло значительный удар» по здоровью, что не позволяет «по этическим соображениям оставаться лишь формально в должности министра».
27 сентября генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля. В.ЦУШКО в заявлении просил прокуратуру провести проверку по поводу предоставленной им информации.
*** В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, решение по заявлению принимается на протяжении 10 дней после его получения.