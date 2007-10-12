ГПУ не может опросить государственного деятеля Цушко

Генеральная прокуратура Украины еще не приняла никакого процессуального решения относительно дальнейшей судьбы заявления об отравлении министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО в связи с его болезнью и, как следствие, невозможностью его опросить.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, "решение относительно заявления министра внутренних дел ЦУШКО Василия Петровича до сих пор не принято в связи с его болезнью и невозможностью опросить его по тем фактам, которые были изложены в его заявлении".

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в здании Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что с ним произошло. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов выяснилось, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».

30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. В его заявлении говорится, что «отравление нанесло значительный удар» по здоровью, что не позволяет «по этическим соображениям оставаться лишь формально в должности министра».

27 сентября генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля. В.ЦУШКО в заявлении просил прокуратуру провести проверку по поводу предоставленной им информации.

*** В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, решение по заявлению принимается на протяжении 10 дней после его получения.