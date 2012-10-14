Ющенко об УПА: Изменение национального курса приведет к признанию настоящих героев нации

Об этом он заявил во время торжеств по случаю 70-летия создания УПА, которые происходят в музейном комплексе «Штаб УПА-Юг» в селе Антоновка (Тернопольская область).

В Антоновке в начале апреля 1943 года был создан штаб УПА «Юг», а после окончания Второй мировой войны село было уничтожено отрядами НКВД и ликвидировано как населенный пункт по решению Президиума Верховного Совета УССР 1952 года.

Выступая перед обществом, Виктор Ющенко отметил, что 14 октября - день Покровы Пречистой Богородицы - один из тех праздников, которые консолидируют украинскую нацию.

«Сегодняшний праздник более всего олицетворяет освободительное движение украинцев. Случилось так, что нам годами навязывали другие ценности, нас убеждали, что нашим героем является Павлик Морозов. Надо было десятилетия, чтобы мы вернулись к нашей настоящей истории, начали уважать украинских героев, возрождать национальные традиции », - сказал Виктор Ющенко.

Он подчеркнул необходимость воспитать уважение к подвигам украинских героев всему украинскому обществу.

«Это может обеспечить только изменение национального курса. Только тогда во всей стране - и на западе, и на востоке - будет уважение к украинскому языку, к украинской культуре, к украинским героям. Только изменение национального курса сделает из населения нацию», - подчеркнул Виктор Ющенко.

Он напомнил, что в свое время указами Президента присвоившего звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, однако со сменой власти эти указы были отменены.

«Это обусловлено тем, что к сожалению в государстве нет единого пока мнения относительно освободительной борьбы украинцев. Проблема также в том, что пришли слабые политики, а слабый политик всегда будет держать среднюю линию», - констатировал лидер «Нашей Украины».

Находясь на Тернопольщине, Виктор Ющенко посетил музей «Штаб УПА - Юг», где осмотрел экспозицию, принял участие в богослужении и возложил цветы на кладбище воинов УПА.

Справка УНИАН. В начале апреля 1943 года в селе Антоновка создали штаб УПА «Юг». Впоследствии его называли «Антоновские республикой», поскольку это была первая военная база украинских партизан на Волыни с совершенной логистикой.

В 1943 году немецкие войска предприняли попытку уничтожить Антоновецкий курень УПА. Они окружили село Стожок, захватили жителей, которые не успели спрятаться в лес (стариков, детей, женщин, всего 73 человека), согнали их в сарай, облили бензином и живых сожгли.

Отряд "Крука" дал бой карателям между Антоновкой и Стожком, весь немецкий отряд был уничтожен: 90 фашистских солдат и офицеров.

20 августа немцы предприняли решительную попытку ликвидировать лагерь. Для этого была выделена дивизия СС генерала фон дем Баха, усиленная танками и авиацией. Немцам, которые уже отступали под давлением Красной армии, не удалось уничтожить штаб УПА в Антоновцах.

Битва под Гурбами.

В начале 1943 года советско-германский фронт уже находился на запад от Ровенщины. Поскольку в тылу Красной Армии остались довольно значительные соединения украинских повстанцев, советские войска в апреле 44-го начали систематически отрезать пути к отступлению южной группе УПА. Войска НКВД пытались оттеснить повстанцев к линии фронта и тех, кто не погибнет в окружении, истребить в прифронтовой полосе.

Решающая битва состоялась 21-25 апреля в урочище Гурбы, на границе современных Ровенской и Тернопольской областей. Здесь в открытом бою 5 тысяч воинов УПА встретились с 30-35 тысячами войска НКВД и Красной армии, снятых с Кавказа.

Гурбенская битва была крупнейшей в истории УПА. Число погибших военных и гражданских лиц точно не установлено.

Во время боя руководители войск УПА проявили тактическую грамотность и небольшими группами сумели вырваться из окружения. И хотя советская пропаганда объявила о победе в этой битве, главной цели войска НКВД не достигли - все отряды УПА не были уничтожены, они и дальше продолжали вести военные и пропагандистские акции в Западной и Центральной Украине.

Ликвидация села. После окончания Второй мировой войны войска НКВД на территории Тернопольщины утроили свою численность. В поисках повстанцев использовали собак, солдаты ходили с длинными металлическими щупами для обнаружения "крыивок". Власть начала аресты молодежи и отправку ее на принудительные работы в Донбасс.

Осенью 1946 г. село Антоновке полностью уничтожили, 177 семей вывезли в село Раздел и село Приветное Запорожской области, других расселили на Шумщини и Лановеччини.

В 1952 году село исчезло с карты СССР, его ликвидировали указом Президиума Верховного Совета УССР.

Антоновцы официально восстановлены 29 апреля 1990.