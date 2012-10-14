В Донецке избирателей приглашают проголосовать на несуществующем участке

Об этом УНИАН сообщили в Информационном департаменте CIS-EMO.

«13 октября одна из мобильных групп Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO, осуществляющих мониторинг электорального процесса в регионах Украины в преддверии выборов народных депутатов, обнаружила подпольный избирательный участок в Кировском районе Донецка», - говорится в сообщении.

Во время пребывания группы в городе было установлено, что жителям Кировского района рассылается несколько разных приглашений на одни и те же выборы. При этом адреса этого участка в письмах были указаны разные: ул. Коксохимическая, 7 и ул. Россошанская, 6. Приехав по первому из адресов, наблюдатели не обнаружили ничего, а по второму действительно находился избирательный участок № 141817, отметили в миссии.

"Такая технология запутывания избирателей вполне может быть использована для снижения явки той политической силой, которой в данном регионе следует опасаться "чрезмерной" активности граждан", - комментирует ситуацию главный научный консультант CIS-EMO Станислав Бышок.

"Человек, который пойдёт голосовать по подложному адресу и не найдёт там ничего, вряд ли вернётся на "правильный" участок, поняв, что его дезинформировали. Таким образом, его голос либо пропадёт, либо им воспользуется кто-то ещё", - добавил консультант CIS-EMO.