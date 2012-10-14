Союзники Ющенко проводят под Украинским домом политический флеш-моб

Как передает корреспондент УНИАН, участники флеш-моба держат транспаранты с 14 тезисами совместной предвыборной программы “Украина навеки”.

“Национально-патриотические силы - КУН, “Наша Украины” и УНП на эти парламентские выборы идут вместе. Мы создали единый список и во время жеребьевки нам достался номер 14. Мы считаем, что это какой-то знак свыше. Что Покров нам поможет войти в парламент и создать национально-патриотическую фракцию или депутатскую группу”, - провозгласили организаторы мероприятия.

Среди лозунгов - “Повышение социальных стандартов”, “Евроатлантическая интеграция”, “Налоги на капитал в оффшорах”, “Собственные энергоносители”, “Реформа жилищной системы”, “Землю - крестьянам-товаропроизводителям”, “Конкурентная экономика”, “Поддержка украинского языка”, “Поддержка образования и науки”, “Прочь иностранные товары”, “Предпринимателю - свободу”.

Участники держат флаги Конгресса украинских националистов и Украинской народной партии. На начало мероприятия во флеш-мобе принимали участие около 50 человек.