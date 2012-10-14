Посол: Россия может признать Приднестровье в случае утраты Молдовой суверенитета

О этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев.

"В случае утраты Молдовой суверенитета или нейтралитета Российская Федерация вернется к вопросу реализацией Приднестровьем права на самоопределение", - сказал российский дипломат.

По его мнению, окончательный план приднестровского урегулирования должны выработать стороны конфликта на основе компромисса.

"Цель переговоров - строить дальнейшее сосуществование Тирасполя и Кишинева. В какой форме, по какой модели - это решать Тирасполю и Кишиневу. Ключ от приднестровской проблемы лежит не в Москве, не в Киеве, не в Вене, не в Брюсселе, не в Вашингтоне. Ключ к решению проблемы Приднестровья лежит в Кишиневе и Тирасполе", - подчеркнул С.Губарев.

По его словам, нынешняя ситуация в переговорном процессе соответствует позициям середины 90-х годов прошлого столетия.

"Но, тем не менее, как мне представляется, найти удовлетворяющий обе стороны выход из этого положения необходимо. Ежели такого выхода не будет, то будем приступать к анализу плана Б", - подчеркнул С.Губарев.

Незадолго до распада СССР, 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с центром в Тирасполе. При этом город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел высказались за вхождение в состав ПМР. Причиной для такого шага стали заявления националистически настроенных радикалов в Кишиневе о выходе Молдовы из СССР и возможности ее присоединения к Румынии.

Власти Молдовы не согласилась с решением приднестровских депутатов и попытались решить проблему, введя войска в непризнанную республику. В марте 1992 года в Приднестровье начался вооруженный конфликт, который продолжался несколько месяцев. В результате Кишинев утратил контроль над левобережными районами, и Приднестровье стало территорией фактически неподконтрольной Кишиневу со всеми атрибутами государственности, включая собственную валюту.

Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдову такой вариант не устраивает, она предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.

Мир в зоне конфликта поддерживают Совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 - приднестровских, 355 - молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.