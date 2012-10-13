Кличко: есть надежда, что согласованных кандидатов назовем завтра-послезавтра
21:30, 13 октября 2012Политика
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Согласованные кандидаты в народные депутаты в мажоритарных округах от партии «УДАР» и Объединенной оппозиции «Батьківщина» будут объявлены 14-15 октября.
Кличко уже знает результаты соцопроса
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил сегодня в Днепропетровске на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.«Были разногласия по 32-м мажоритарным округам. Был заказан социологический опрос для ответа, кто из кандидатов от Объединенной оппозиции «Батьківщина» и «УДАРУ» наиболее рейтинговый. Результаты соцопроса уже есть. Думаю, сегодня-завтра мы можем дать ответы относительно кандидатов, есть большая надежда и уверенность, что завтра-послезавтра мы официально заявим о согласовании кандидатов по мажоритарным округам с Объединенной оппозицией», - сообщил лидер партии «УДАР».
В.Кличко также отметил, что обе политических силы могут поддержать «нейтрального» кандидата, который пользуется, согласно данным опроса, наибольшей поддержкой избирателей в округе.
«Надеюсь, что узкопартийные интересы не победят интересы страны, интересы, которые поставили для себя демократические силы, чтобы победить представителей Партии регионов, имеющих колоссальный финансовый и административный ресурс. У нас для этого есть все составляющие», - сказал В.Кличко.
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