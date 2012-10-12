Кремень: Чтобы сделать язык региональным, нацменьшинство должно составлять 30%

Об этом сообщил сегодня Радио Свобода после заседания группы ее участник, президент Национальной академии педагогических наук, бывший министр образования и науки Василий Кремень.

При этом он обратил внимание, что «изменения в языковой политике приравниваются к изменениям во внутренней политике, а следовательно, их должна утверждать лишь Верховная Рада».

Кроме того, по словам Кременя, рабочая группа при участии представителей Министерства финансов сняла свои возражения относительно предоставления средств из бюджета на выполнение программы поддержки государственного языка. Таким образом, на 2013 год планируется предоставить 168 млн грн, а в последующие годы эта сумма будет увеличиваться.

В рабочую группу по языковому закону, созданную по поручению Президента, вошло 42 участника, возглавила ее вице-премьер Раиса Богатырева. На заседании группа разработала свой проект изменений в закон и подала в Минюст.