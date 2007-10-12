Через 3 дня КС скажет, кто должен подписывать законы

В понедельник, 15 октября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 9 октября решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины об официальном толковании положений части четвертой статьи 94 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, субъект права на конституционное представление – 51 народный депутат Украины – обратился в КС с ходатайством дать официальное толкование положений части четвертой статьи 94 Конституции Украины.

Практическую необходимость в официальном толковании указанных положений Основного Закона авторы представления обосновывают неоднозначным их пониманием при подписании и официальном обнародовании законов, принятых Верховной Радой Украины во время повторного рассмотрения.

Народные депутаты Украины в связи с этим просили разъяснить:

1. Может ли председатель Верховной Рады Украины V созыва обнародовать законы, которые содержат подпись председателя ВР ІV созыва, с учетом необходимости соблюдения конституционной нормы относительно безотлагательного обнародования закона при вышеприведенных в этом конституционном представлении обстоятельствах?

2. Будет ли соблюдена установленная Конституцией Украина процедура вступления в силу закона в случае подписания закона, принятого Верховной Радой Украины предыдущего созыва, председателем ВР нынешнего созыва и будет ли это отвечать конституционному требованию относительно неотложности официального обнародования законов председателем Верховной Рады Украины в случае неподписания Президентом Украины закона, повторно принятого парламентом не менее чем двумя третями голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава?

3. Должны ли, до официального обнародования данных законов, вышеупомянутые вопросы регулироваться Регламентом Верховной Рады Украины или другим законодательным актом в контексте требований части второй статьи 19 и части четвертой статьи 94 Конституции Украины?

После обнародования решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Ивана ДОМБРОВСКОГО. Начало в 16.00.

Аккредитация журналистов проводится сегодня, 12 октября, до 16.30 и 15 октября до 12.00 по телефонам 238-10-80, 238-11-38.