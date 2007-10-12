Коммунисты не будут голосовать за Тимошенко

Фракция КПУ в Верховной Раде не поддержит кандидатуру Юлии Тимошенко на должность Премьер-министра Украины. Такое заявление сделал в эфире радио “ЭРА” народный депутат-коммунист Петр Цибенко, сообщает сайт КПУ

“Любое голосование, а тем более настолько ответственное, как голосование относительно назначения руководителя правительства, будет очень тщательным образом проанализировано – все за и против. Но я лично даже в кошмарном сне не могу представить ситуацию, в которой Компартия поддержит госпожу Тимошенко во время голосования относительно премьерства. Мы в данном случае будем уже выходить не априори из того, что может сделать или не сделать этот политик, а мы просто можем выходить из той практики ведения хозяйства, которую, я думаю, не только коммунисты, но и народ Украины, не забыл за несколько предыдущих лет, когда при власти были “оранжевые” правительства и, в частности, правительство госпожи Тимошенко”, - отметил Петр Цибенко.

“Сегодня я могу ответственно заявить, что фракция КПУ не поддержит эту кандидатуру”, - сказал Петр Цибенко.