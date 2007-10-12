В БЮТ знают, зачем Януковичу всеукраинский диктант

Во многих регионах активисты ПР массово организуют псевдописьма, в которых утверждается, будто БЮТ подкупал избирателей. Об этом идет речь в заявлении, размещенном на сайте БЮТ. “Послания направляются в ЦИК, Генпрокуратуру, СБУ, другие государственные органы и средства массовой информации. Партией Регионов уже оплачены и „пикетирования” при участии так называемых пострадавших”.

В связи с этим БЮТ обратился к правоохранительным органам с требованием привлечь к криминальной ответственности организаторов провокации.

“Цель этого „всеукраинского диктанта” от Януковича, - подозревают в блоке Тимошенко, - значительно шире, чем попытка дискредитировать БЮТ. Позорно проиграв выборы, они хотят найти искусственные поводы, чтобы не признать их результат, не дать работать новоизбранному Совету”.

В действиях Партии регионов БЮТ видит признаки нескольких уголовных преступлений. Таких как мошенничество и неправдивое сообщение о преступлении, препятствование свободному волеизъявлению граждан.