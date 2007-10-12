Политсовет СПУ рассмотрел вопрос об отставке Мороза

СПУ отказалась делать кадровые выводы из своего поражения на досрочных парламентских выборах. Такое решение вчера принял политисполком Соцпартии. Социалисты признали свое поражение на выборах, и отклонили заявление Александра Мороза об отставке. Свои должности сохранила вся управленческая верхушка.

Еще до начала вчерашнего заседания среди членов политисполкома СПУ назрел конфликт, пишет Коммерсант-Украина. "Александр Александрович (Мороз) поставил условие: он приедет на политисполком только после того, как его члены примут решение, чтобы я покинул заседание",– заявил изданию член политсовета СПУ Василий Волга, неоднократно говоривший о необходимости отставки Александра Мороза. Члены политисполкома прислушались к просьбе лидера партии и проголосовали за то чтобы господин Волга покинул заседание. Правда, открыто это признать в СПУ не решились. "Он (Александр Мороз) действительно приехал не сразу, но по причинам, скажем так, неполитического характера",– сказал Коммерсанту бывший народный депутат Евгений Филиндаш.

Первым на заседании рассматривался вопрос об отставке Александра Мороза. "Если члены политсовета считают, что нынешний проигрыш партии на досрочных выборах связан с личностью Александра Мороза и избранной им стратегией, тогда я готов подать в отставку",– говорится в заявлении Мороза в адрес политисполкома. "Мы его заявление рассмотрели и единогласно приняли решение – не поддерживать",– сообщил господин Филиндаш.

Признав стратегию господина Мороза правильной, члены СПУ тут же поддержали резолюцию о том, что эта стратегия не принесла желаемых результатов. По словам господина Филиндаша, решение о том, что прошедшие выборы Соцпартия оценивает как свое поражение было принято единогласно. "Нужно признать поражение, признать, что партия находится в кризисе, что наше представление о том, как должна развиваться партия, осталось на уровне девяностых годов",– заявил один из секретарей политисполкома Виталий Шибко.

Также политсовет обсудил другие кадровые вопросы: о необходимости отставки секретарей политсовета СПУ Ивана Бокия, Ярослава Мендуся, Виталия Шибко, Станислава Николаенко, Григория Дашутина, Михаила Мельничука, Михаила Коропатника и Владимира Кизима. "Поскольку речь шла о результатах выборов, секретарям политсовета, как людям, которые несут непосредственную ответственность, предлагалось уйти в отставку",– сообщил Коммерсанту Шибко. По его словам, выступления на заседании были эмоциональными: "Одни защищались, другие нападали, третьи пытались доказать, что виноваты чрезвычайные обстоятельства, четвертые перекладывали вину на нас". Однако, несмотря на это, секретари вслед за своим председателем остались на своих постах.