Литвина не устраивают глаголы и участие в шапочном разборе

Кандидат в народные депутаты от Блока Литвина Олег Зарубинский затруднился ответить, к какой коалиции присоединится представляемая им политическая сила.

По его словам, такое решение блоком еще не принято, сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу блока.

"У нас не тоталитарная секта с пасторами или с кем-то другим. Мы - блок, в который входит 2 политические силы. Конечно же, окончательный вариант решения вопроса будет рассмотрен коллегиально и прозрачно. Ни Владимир Литвин, ни кто другой единолично такие решения не принимает", - заявил Зарубинский.

"Мне кажется, и время еще не пришло", - добавил он.

По словам Зарубинского, "глаголы, употребляемые относительно нас (блока Литвина), например, "присоединится", "приобщится", нам не подходят".

"Мы их не воспринимаем, поскольку присоединиться и приобщиться можно только к тому, что создано. А мы не будем принимать участия в "шапочном разборе", - заявил политик.

Он подчеркнул, что категорическая позиция Блока Литвина состоит в том, что "нужно не ставить никаких вопросов о кадрах, должностях и "креслах".

"Мне кажется, что продолжаются те же "разборки", которые были полтора года назад. Мы не хотим принимать в этом участия. Пусть "мальчики" и "девочки" сначала разберутся между собой", - подытожил Зарубинский.

При этом он предположил, что "чисто технически" может быть принято решение о создании коалиции между блоком "Наша Украина – Народная Самооборона" и Блоком Юлии Тимошенко.

"Но ее эффективность, конечно же, будет очень низкой", - убежден политик.

Как известно, на днях представитель НУ-НС Николай Онищук заявил, что Блок Литвина должен четко сформировать свое видение условий участия в коалиции, чтобы этот процесс приобрел определенность. Представитель БЮТ Николай Томенко в свою очередь отмечал, что инициатива присоединения к коалиции должна исходить от Блока Литвина.

8 октября президент Виктор Ющенко поручил лидерам политических сил, прошедших в парламент, в течение 5 дней внести предложения относительно формата будущей коалиции и кандидатуры премьер-министра.

Украинская правда