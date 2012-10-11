Яценюк объяснил, почему многих нардепов бросили на округа против «непростой» ПР

Об этом он заявил в программе «Один на один» с Савиком Шустером на Первом национальном канале 10 октября.

Отвечая на вопрос о заявлениях Олеся Дония, А.Яценюк подчеркнул, что должен защищать позицию Объединенной оппозиции. «Я должен защищать каждого кандидата в депутаты, которого мы выдвинули, потому что это было общее решение 8 партий. Представьте себе, как было непросто объединить 8 партий с очень непростой историей, в первую очередь, с непростой историей личных отношений», - цитирует А.Яценюка пресс-служба «Фронта Змін».

По его словам, Объединенная оппозиция обращалась ко многим действующим депутатам с призывом баллотироваться в одномандатных округах. «В список все не попадете, он не резиновый. Но если пойдете на какой-нибудь округ, который вы выберете, мы предоставим всю поддержку, потому что вы сможете выиграть любой округ. У вас есть опыт, у вас есть статус депутата, у вас есть возможность выиграть. Кого нам бросать на эти округа против непростой Партии регионов? Тогда было принято такое решение», - сказал А.Яценюк.

«В жизни нужно учиться прощать. Нужно принимать иногда непростые решения, но учиться их принимать», - добавил он.

«Для того чтобы Объединенная оппозиция победила, чтобы мы получили как можно большее количество мандатов в новом парламенте - тех людей, которые действительно способны бороться и победить, я готов пойти на компромисс с теми, кто представляет демократический лагерь», - подчеркнул А.Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября политзаключенные, писатели, издатели, музыканты, историки, политики и общественные деятели обратились к руководителям партий “Батькивщина” и “УДАР” с открытым письмом, в котором призвали поддержать кандидатуру Олеся Дония, который баллотируется в парламент в Коломыйско-Городенковском округе № 88.

Как отмечали подписанты письма, в следующем парламенте должны быть честные, принципиальные, идейные и патриотические люди. Они просят “Батькивщину” и “УДАР” снять представителей их партий с баллотирования, чтобы сделать невозможным распыление голосов патриотического электората и, тем самым, сделать невозможным реваншистские намерения украинофобской власти провести своего кандидата.

«Такой шаг будет свидетельствовать о мудрости вашей деятельности и готовности к сотрудничеству ради создания действительно патриотической Верховной Рады», - говорилось в открытом письме, которое подписали, в частности, Левко Лукьяненко, Дмитрий Павличко, Юрий Шухевич, Степан Хмара, Николай Кульчинский, Василий Шкляр, Иван Малкович, братья Капрановы, Сергей Жадан, Юрий Винничук, Лесь Подервянский, Тарас Возняк, Владимир Вятрович, Андрей Павловский (фракция БЮТ-Батькивщина), Михаил Волынец (БЮТ-Батькивщина), Юрий Гримчак ((НУ-НС), Остап Семерак (БЮТ-Батькивщина), Александр Бригинец (БЮТ-Батькивщина), Тарас Стецкив (НУ-НС), Игорь Осташ.