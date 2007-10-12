У Тимошенко и Ющенко решили пересмотреть договор НУ и БЮТ?

Ни инициативы президента, ни заявления бютовца Томенко не соответствуют договору о совместной деятельности в парламенте, который в феврале подписали тогдашний глава политсовета блока "Наша Украина" Виктор Балога и лидер БЮТ Юлия Тимошенко, пишет Коммерсант-Украина. Этот документ среди прочего предусматривал ликвидацию районных госадминистраций и перераспределение полномочий облгосадминистраций в пользу местных советов. Очевидно, теперь лидеры НУНС и БЮТ решили отказаться от этой идеи.

Напомним, что вчера Блок Юлии Тимошенко объявил о своих претензиях на посты глав областных государственных администраций в тех областях, где по итогам досрочных парламентских выборов блок занял первое место. Заместитель председателя БЮТ Николай Томенко заявил, что назначение как минимум 15 губернаторов–представителей БЮТ должно состояться одновременно с формированием нового состава Кабинета министров.

В секретариате президента эти требования назвали безосновательными. "Успешное проведения избирательной кампании БЮТ означает, что блок должен принимать активное участие в создании большинства и формировании правительства. Вместе с тем формирование коалицией Кабинета министров вовсе не означает автоматическую замену губернаторов",– заявил заместитель главы СП Роман Безсмертный.

Опрошенные изданием губернаторы предложение БЮТ также оценили негативно. "Назначение глав госадминистраций – это дело президента, и я не думаю, что заявления господина Томенко способствуют укреплению сотрудничества между `Нашей Украиной` и БЮТ",– сказал глава Львовской облгосадминистрации Петр Олийнык. "Мы (губернаторы) должны быть вне политики, заниматься социально-экономическими проблемами и соблюдением конституционных прав граждан",– считает луганский губернатор Александр Антипов. "Томенко у нас специалист во всех областях, но проблема губернаторов его не должна волновать",– заявил губернатор Запорожской области Евгений Червоненко.