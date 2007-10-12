Ющенко не чувствует вины за отставку Тимошенко

Президент Украины Виктор Ющенко предостерегает потенциально возможную демократическую коалицию от повторения ошибок прошлого.

"Сейчас надо не допустить ошибок, которые были внутри демократического движения и которые были допущены между политическими силами и оппонентами", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности в Братиславе в четверг.

Ющенко отметил, что не чувствует своей вины в событиях 2005 года, когда он отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко, сообщает Украинская правда.

"То, что возникли другие отношения уже в самом правительстве - это не моя вина. Я все сделал, чтобы "оранжевые" силы использовали свой шанс", - сказал он.

Президент отметил, что тогда политиков разъединили не идеи, "этих людей разъединило эго".

Президент считает, что сейчас у демократической команды "намного больше шансов" выдержать испытания.

По его словам, перевес в несколько голосов у демократического большинства - это совсем немного, и, конечно же, будут соблазны. Вместе с тем Ющенко выразил убеждение, что политики стали мудрее.

Ющенко также уверен, что победа демократических сил на парламентских выборах будет способствовать усилению евроинтеграционного процесса.

По словам президента, на внеочередных выборах в Верховную Раду "мы получили чудесный результат", который выгоден Украине.

"Этим результатом усилятся европейские интеграционные процессы Украины", - сказал Ющенко.

Президент отметил, что доволен динамикой переговоров между Украиной и ЕС и напомнил, что в настоящее время идет работа над тем, чтобы за 11-12 месяцев подготовить углубленное соглашение "Украина-ЕС".

Ющенко убежден, что в этом соглашении Украина "будет иметь перспективу европейской интеграции".

Глава украинского государства отметил, что впервые в Украине после парламентских внеочередных выборов "мы будем говорить о том, как оппозиции дать места в руководящих должностях парламента, комитетов, предложить им (места) в правительстве"