Довгий и Черновецкий о хвостах, СМИ и имидже

Президиум Киевсовета принял решение о проведении еженедельных заседаний сессии, начиная с 18 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня при поддержке представителей всех фракций Киевсовета при участии Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Комментируя это решение, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сообщил журналистам: «Очередное пленарное заседание после данного президиума будет проведено 18 октября. Следующее - 25 октября. Городским председателем будет подписано распоряжение, по согласованию с большинством фракций, согласно которому, сессии и президиумы будут проходить еженедельно до тех пор, пока мы не разберемся со всеми «хвостами», которые у нас возникли в связи с отсутствием пленарных заседаний определенное время через выборы и другие причины».

Кроме того, О.ДОВГИЙ отметил, что сессии будут проходить теперь в новом формате: не будут вноситься вопросы из голоса, а будут рассматриваться лишь те, которые утверждены в повестке дня; на пленарные заседания будут приглашаться инвесторы, физические лица, руководители предприятий, которым отводится земельный участок, а в случае необходимости - будут предоставляться видео-материалы при рассмотрении проектов решений, что касается землеотвода и землепользования. Будут продолжаться обсуждения таких вопросов до 15 минут каждое. Также в сессионный зал будут допускаться журналисты. Также, будут возобновлены трансляции сессий на ТРК “Киев”.

«Я убежден, что достаточно быстро мы сможем убедить общественность, что весь тот негативный имидж, который создан на сегодняшний день вокруг земельных вопросов, является исключительно имиджем, созданным пиарщиками оппозиции, которые заинтересованы не в наполнении бюджета, а в дискредитации Киевского городского совета и киевской власти», - отметил О.ДОВГИЙ.

По его словам, трансляции на ТРК “Киев” точно возобновятся с 25 октября, но он надеется, что удастся договориться с руководством телеканала и о трансляции 18 октября. По словам О.ДОВГОГО, также планируется поддержать инициативу депутатов Киевсовета относительно предания огласке за день до заседания сессии всех проектов решений в СМИ и на сайте Киевского городского совета.

Секретарь Киевсовета также проинформировал журналистов, что уже поручил своим заместителям обеспечить каждого представителя СМИ, присутствующего в Киевсовете, «такой именно папкой документов, как имеют депутаты, со всеми без исключения проектами решений и повесткой дня».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в интервью журналистам сообщил, что инициатива относительно гласности и открытости сессионных заседаний принадлежит ему и другим депутатам, кто с ним работает в Киевсовете. «Это единственный способ показать киевлянам, что в действительности происходит в Киеве, потому что очень много СМИ принадлежат так называемым оппозиционным группам, которые рассказывают просто небылицы», - объяснил мэр.

Он также отметил, что считает общение депутатов еженедельно возможным и нормальным. «Пусть будут меньше проектов решений, будет больше прессы. Посмотрим, что из этого выйдет», - сказал в завершение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.