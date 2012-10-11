В УНИАН расскажут, как кандидат в депутаты причинил имущественный ущерб в особо крупных размерах

12 октября в 14.30 в УНИАН (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция строительной компании ООО «Гранит» об использовании аферистических схем в бизнес деятельности кандидата в народные депутаты Украины.

Во время пресс-конференции будут обнародованы фактические документы, демонстрирующие каким образом кандидат в народные депутаты проводил незаконные и преступные действия во время строительства коттеджного городка в поселке Козин Обуховского района Киевской области.

Путем обмана и злоупотребления доверием размер имущественного ущерба составляет меньше не менее 3 млн грн. Спикер - главный инженер корпорации «Гранит» Репкин Сергей Иванович, Член Координационного Совета общественного движения «Честно» в Тернопольской области Ханас Василий Владимирович, Юрист коалиции «За прозрачные выборы» Ольга Мазаева.