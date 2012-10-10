Яценюк: американцы учат регионалов красиво говорить о евроинтеграции

Об этом политик заявил в интервью Савику Шустеру на Первом национальном.

Отвечая на вопрос, работают ли с ним зарубежные политтехнологи, он заявил: "Нет. Я прошел этот этап".

"Надо чтобы работали украинские. У меня был непростой, я вам скажу, опыт, и не простые впечатления о работе с иностранными специалистами, экспертами, аналитиками. Часто густо, кажется, что они все же работают как наемники", - сказал политик.

При этом Яценюк заявил, что Партия регионов "далека от демократии".

"Они очень далеки от демократии. Правда, хорошие слова они говорят, у них там неплохие политтехнологи. Кстати, с ними работают американцы. Они их учат хорошим заученным фразам. Об европейской интеграции...", - цитирует интервью Украинская правда.