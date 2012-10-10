Батькивщина говорит, что на УТ-1 всю неделю будут поливать ее грязью

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции “Батькивщина”, текст которой передан УНИАН.

В частности, центральному избирательному штабу «Батькивщины» стало известно о том, что техническими кандидатами от провластных политических сил на этом телеканале на следующую неделю забронирован практически весь рекламный эфир для размещения видеосюжетов против оппозиции и ее лидеров.

«Информация о подготовке ряда видеопровокаций на УТ-1 поступила от журналистов, работающих на канале. По их данным, технические кандидаты также продолжают скупать эфирное время на Первом национальном до конца избирательной кампании», - отмечается в заявлении.

В оппозиции убеждены, что технические кандидаты действуют по прямому указанию Администрации Президента.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» обращается к руководству телеканала УТ-1 с требованием остановить провокацию и не позволить использовать государственный канал в качестве слива грязной манипулятивной лжи. Это требование также касается и руководства Гостелерадио.

“Однако, самое главное, мы обращаемся в Администрацию Президента с требованием дать отбой своим натравленным техническими кандидатам, поскольку вы глубоко ошибаетесь, что за ними не видно ваших ушей», - отмечают в «Батькивщине».

В Объединенной оппозиции также обращают внимание международных наблюдателей, представителей мониторинговых организаций на подготовку властью информационных провокаций на украинском государственном канале.

Как сообщал УНИАН, 5 октября представитель Объединенной оппозиции "Батькивщина" в ЦИК Руслан Князевич заявил, что на протяжении трех дней на Первом национальном канале демонстрировался шестиминутный фильм об оппозиции, который является черным пиаром. По его словам, "Батькивщина" будет обращаться в суд, если Первый Национальный канал не предоставит ей эфирное время для опровержения неправдивой информации, изложенной в фильме, который демонстрирует этот телеканал. При этом Р.Князевич заметил, что ни одной ссылки на политическую рекламу при демонстрации фильма не было, равно как и не было ссылки на заказчика этого фильма.

"По неофициальной информации, нам удалось получить данные, что в действительности такого рода заказ осуществлен из избирательного фонда одного из кандидатов - сателлита Партии регионов, который баллотируется по одному из одномандатных округов города Киева", - сказал он.

В то же время генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф в письме к Всеукраинскому объединению "Батькивщина" отметил, что заказчиком фильма об оппозиции "Последнее предупреждение", который транслировался на Первом национальном телеканале, является кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 220 Киева, представитель Молодежной партии Анна Федорченко. При этом Е.Бенкендорф отметил, что законом не предусмотрено право на опровержение информации, размещенной в материалах предвыборной агитации, а также не предусмотрено права на бесплатное размещение материалов партий.