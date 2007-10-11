Ющенко расскажет новому парламенту про три столпа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен обратиться к новой Верховной Раде с посланием. Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщил первый заместитель руководителя Секретариата, представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

"Президент завершает подготовку над своим посланием, которое планируется огласить, как только будет такая возможность, в новоизбранной Верховной Раде», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ШЛАПАКА, послание будет состоять из трех частей, первая из которых посвящена вопросу ответственной власти, вторая - конкурентной экономике, третья - национальному гуманитарному пространству.

"Послание состоит из трех частей, потому что, по мнению Президента, именно на этих трех столпах нужно строить государственную политику", - сказал А.ШЛАПАК.

Раньше планировалось, что В.ЮЩЕНКО обратится к ВР с посланием в начале 2007 года, однако из-за политической ситуации он отложил это обращение.

Как сообщалось, 5 мая ВР призвала В.ЮЩЕНКО выступить с ежегодным обращением к парламенту.