У Луценко нет морального права претендовать на главу МВД?

Первый заместитель председателя Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ считает, что лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО не имеет морального права претендовать на должность министра внутренних дел в новом правительстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии вольных демократов, об этом М.БРОДСКИЙ отметил в открытом письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«Юрий ЛУЦЕНКО не имеет морального права занимать должность министра внутренних дел, ведь он не ответил на ни одно из обвинений в коррупции, которые ему были выдвинуты в последнее время», - отметил М.БРОДСКИЙ.

В частности, он напомнил, что лично обвинил лидера Гражданского движения “Народная самооборона” в том, что тот, занимая должность министра, использовал служебный самолет Внутренних войск МВД Украины для своих частных полетов на отдых в Крым и Израиль. М.БРОДСКИЙ утверждал, что имеет документальные подтверждения этих фактов. По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО никак не отреагировал на эти обвинения.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ отмечает, что экс-министр также не отреагировал на факты, приведенные в статье «Коррупционное искушение Юрия ЛУЦЕНКО», опубликованной на «Украинской правде». В ней речь шла о том, что якобы Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел лоббировал интересы предприятия, где якобы работает его жена. По данным ряда СМИ, эта фирма должна была стать провайдером услуг оператора мобильной связи UMC для всех работников органов внутренних дел Украины.

«А что он мог ответить, если позже было документально установлено, что господин ВОСКОБОЙНИКОВ с женой, которые управляли этой «мобильной» фирмой, летали вместе с ЛУЦЕНКО на служебном самолете на пикники», - риторически спрашивает М.БРОДСКИЙ.

Он также обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в прикрытии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в скандале, который разгорелся вокруг компании “Элита-Центр”.

В этой связи М.БРОДСКИЙ требует, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО либо сознался в коррупции, либо подал в суд, добиваясь опровержения распространенных сведений. «Пока не будут установлены истины, доказана или опровергнута причастность ЛУЦЕНКО ко всем коррупционным скандалам, связанным с его именем, до тех пор он не имеет никакого права на то, чтобы претендовать на высокую государственную должность. Тем более министра внутренних дел», - считает М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО претендует в новом правительстве на должность силового вице-премьера – министра внутренних дел. Об этом в интервью "Газете по-киевски" сообщил член НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.