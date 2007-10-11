Ющенко уже знает фамилию будущего премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что оранжевая коалиция имеет все основания предложить кандидатуру премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос словацких журналистов в Братиславе.

Президент утвердительно ответил на вопрос, знает ли он фамилию будущего премьер-министра Украины. В то же время он отказался называть эту фамилию, напомнив лишь, что соглашение о создании оранжевой коалиции фактически подписано.

Глава государства заметил, что официальное подписание коалиционного соглашения может состояться лишь после оглашения официальных результатов выборов.

Президент надеется, что это будет сделано в следующий вторник или среду.

В.Ющенко подчеркнул, что хотя сегодня понятно, что выиграла оранжевая коалиция и она имеет все основания формировать большинство и предлагать Президенту кандидатуру премьер-министра, он призывал провести предварительные переговоры для того, чтобы оранжевое большинство смогло обеспечить конструктивный диалог между большинством и оппозицией.

«Я убежден, что Украина прошла уникальный демократический путь, и я с оптимизмом смотрю на украинское будущее», - подчеркнул Президент.