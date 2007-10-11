У Ющенко считают, что Москва давит на Украину

В Секретариате Президента заявление российской стороны относительно долгов за газ расценивают как определенное политическое давление на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК cегодня на брифинге.

«Мы расцениваем это как определенное политическое давление на Украину в этот сложный момент формирования новой власти в стране, я имею в виду парламента и Кабинета Министров», - сказал А.ШЛАПАК.

Также он отметил, что такие заявления в Секретариате оценивают как определенную подготовку плацдарма для переговоров по формату отношений с «Газпромом» на 2008 год касательно как цены на газ, так и цены за транзит газа.

При этом он еще раз подчеркнул, что Украина не имеет никаких долгов за поставленный газ. Речь идет о долгах субъектов хозяйствования.

А.ШЛАПАК отметил, что Президент неоднократно предупреждал о ситуации, которая существует на внутреннем газовом рынке. По его мнению, выполнение соответствующего Указа Президента существенно улучшило бы эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

В то же время, в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ заявил, что на начало октября сумма долга украинских хозяйствующих субъектов - «РосУкрЭнерго», «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» - перед «Газпромом» составила около 2 млрд. долларов.

В частности, по словам В.ЗУБКОВА, задолженность за поставки газа в текущем году в размере 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины.

«Газпромэкспорт» становится собственником соответствующего объема газа и, в свою очередь, направит его потребителям Украины, а также на выполнение экспортных контрактов (России). Оставшаяся часть (украинского долга) - 929 млн. долларов - будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЗУБКОВ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге в Москве сообщил, что Украина передала России 8 млрд. куб. м газа из подземных хранилищ страны в качестве компенсации долга.