Кличко рассказал, чей он проект и почему не сложилось с Тимошенко

Такое мнение в эфире программы "Один на один" на "Первом национальном" высказал лидер партии "УДАР" Виталий Кличко, передает ТСН.

"Если мы пойдем таким путем, то каждое правительство в полном составе должно оказаться за решеткой. Если логически, то следующее правительство должно обвинить предыдущее за "харьковские" соглашения: продлили пребывание Черноморского флота, а цена на газ не уменьшилась. Повесить всех собак на предыдущих коллег и сказать, что сейчас будем писать с чистого листа", - пояснил политик.

По его мнению, это не перспективный путь, потому что подписанные международные документы являются действующими и должны выполняться, какими бы невыгодными они не были.

"Был подписан договор. Это документ. Выгоден или нет. Это должно подталкивать нас к альтернативным источникам энергии, к сберегающим технологиям, к переговорам с другими партнерами", - считает лидер "Удара".

Кличко отметил, что политическое преследование за подписание правительственных соглашений является недопустимым. И это его позиция, несмотря на непростую историю политических взаимоотношений с Тимошенко.

"Отношения с Тимошенко не сложились. Юлия Владимировна пообещала сделать праймериз и на этом наши отношения закончились", - рассказал он о временах баллотирования в мэры Киева. Кроме того, Кличко опроверг причастность олигархов к созданию его партии.

"Говорят Кличко - чей-то проект. Я не продавался и продаваться не буду. Если Виталий Кличко проект - это проект моих родителей", - подчеркнул он.

