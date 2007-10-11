БЮТ хочет своих губернаторов в 16 областях?

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что вопрос переназначения председателей облгосадминистраций должен решаться одновременно с утверждением нового состава Кабинета министров Украины.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, комментируя по просьбе корреспондента агентства инициативу премьер-министра Виктор ЯНУКОВИЧА начать рассмотрение кадровых вопросов в отношении некоторых губернаторов.

“Одновременно с изменением правительства нужно принять окончательное кадровое решение по председателям облгосадминистраций – кто остается на должности, кто меняется”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что, согласно Конституции, губернаторов назначает Президент по согласованию с Кабмином. “Представьте себе ситуацию: есть премьер-министр, есть новые министры, начинается зима, а председатели областных администраций ожидают, освободят их или нет”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению Н.ТОМЕНКО, вероятные кадровые изменения в регионах должны основываться на двух принципах. По его словам, во-первых, необходимо ориентироваться на уровень доверия главам облгосадминистрации, выраженный во время выборов, если они представляли ту или иную политическую силу. Во-вторых, отметил Н.ТОМЕНКО, нужно учитывать показатели социально-экономического развития регионов, которые свидетельствуют об уровне профессиональности конкретного губернатора.

“Вот у меня вопрос: если первый секретарь партии Президента и председатель областной администрации смог обеспечить политической силе только пятое место, то он должен написать заявление об освобождении? Я думаю, должен”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что БЮТ будет рекомендовать Президенту максимально учитывать результаты выборов в каждом регионе за конкретную политическую силу при рассмотрении вопроса переназначения голов ОГА.

“Президенту необходимо учитывать, за кого голосовали в каждой области. И для БЮТ, как для силы, которая в 16 областях победила, принципиально, чтобы там, где нас общество поддержало, мы имели своих представителей”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО считает, что именно этот вопрос станет предметом дискуссии при формировании кадрового потенциала региональных органов власти.

Как сообщал УНИАН, 10 октября В.ЯНУКОВИЧ заявил, что планирует инициировать рассмотрение кадровых вопросов в отношении некоторых губернаторов по итогам заседания Кабмина, посвященного рассмотрению ситуации по подготовке Украины к зиме.