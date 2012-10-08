Третьяков: Нападение на агитаторов - проявление истерии со стороны тех, кто не может честно выиграть выборы

Он решительно осудил действия нападавших, которые привели к тяжелым травмам простых агитаторов агитационной палатки партии «УДАР».

«Понятно, что на пенсионерку и юношу напали не потому, что они кому-то мешали или играли очень важную роль в избирательной кампании, - убежден Александр Третьяков. - Все делается для того, чтобы посеять атмосферу страха в округе. Это выгодно представителям партии власти. Нападение - это проявление истерии со стороны тех сил, которые видят, что не могут честно выиграть выборы».

Политик также отметил, что власть Святошинского района, на территории которого произошло нападение, откровенно и цинично демонстрирует свою поддержку провластным кандидатам.

Напомним, что 7 октября около 13.30 неизвестные жестоко избили двух активистов партии "УДАР" в агитационной палатке, стоявшей на ул. Верховинной, 22/12 в Святошинском районе. Нападавшие нанесли пенсионерке несколько ударов по голове, что повлекло сотрясение мозга, и расцарапали лицо, у парня сломан нос.