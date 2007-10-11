Мороз сказал, при каких условиях он готов пойти в отставку

Политический совет Социалистической партии Украины против ухода Александра МОРОЗА с поста лидера партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом заявил сегодня в прямом эфире радио «Эра-FM» секретарь Политсовета СПУ Григорий ДАШУТИН.

В частности, по его словам, сегодня на заседании Политсовета СПУ было рассмотрено заявление лидера Соцпартии Александра МОРОЗА, в котором говорится: «Если члены Политсовета считают, что нынешний проигрыш партии на досрочных выборах связан с личностью Александра МОРОЗА и выбранной им стратегией, то я готов подать в отставку с поста лидера Социалистической партии Украины».

Однако, как заявил Г.ДАШУТИН, «я и практически все члены Политсовета считают, что замена руководства СПУ нецелесообразна".

По его словам, «сегодня претензии не к МОРОЗУ, а к «инертности» местных лидеров, руководителям городских и районных комитетов, которые привыкли работать на уровне 1991 года и ничего не пытаются менять». Г.ДАШУТИН считает, что именно по этой причине СПУ не получила новых электоральных сторонников, а часть протестного электората, всегда поддерживавшего социалистов, «ушла к БЮТ».