У Мендуся нет претензий к ПР, потому что работает закон джунглей

Секретарь политсовета Социалистической партии Украины Ярослав МЕНДУСЬ считает, что Партия регионов допустила политическую ошибку, согласившись на участие в досрочных выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соцпартии Украины, такое мнение Я.МЕНДУСЬ выразил в интервью газете «Товарищ».

«Ставлю вопрос шире: можно ли считать правильной реакцию Партии регионов на провокацию в виде досрочных выборов? По моему мнению, это грубая политическая ошибка, которая открыла шлюз для продолжения правового беспредела в стране со стороны Президента и той политической силы, которая распиналась о том, что закон один для всех», - сказал Я.МЕНДУСЬ.

При этом он подчеркнул, что не видит оснований предъявлять к Партии регионов претензии, касающиеся результативности участия СПУ в выборах. «Социалистам не надо помогать, лучше - не мешать. А между политическими силами, которые идут на выборы, «честного купеческого слова» быть просто не может. Каждый преследует свои цели и свои интересы. Поэтому я не вижу оснований предъявлять претензии к Партии регионов, особенно в том, что она помогала или не помогала социалистам на выборах», - пояснил он.

По мнению Я.МЕНДУСЯ, Партия регионов увеличила свою электоральную поддержку, но политически «регионалы» потерпели поражение, поскольку стали заложниками политтехнологий, основанных на «грубом надругательстве над Конституцией».

«Только соглашательская позиция Партии регионов позволила авантюристам из Секретариата Президента организовать искусственный политический кризис, который минимум на год отбросил страну в экономическом развитии, поставил перед сложнейшим испытанием накануне отопительного сезона, и который не имеет перспективы скорого разрешения», - считает секретарь Политсовета СПУ.