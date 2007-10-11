В НУ-НС рассказали, на что претендует Луценко
...и что готовы отдать Литвину
|Тарас Стецькив
Об этом в интервью "Газете по-киевски" сообщил член НУНС Тарас Стецькив.
"НУ-НС хотел бы для себя должность силового вице-премьера – министра внутренних дел. На эту должность претендует Юрий Луценко", - сказал он.
На реплику, что у БЮТ хотят видеть на этой должности Александра Турчинова, Стецькив ответил: "Этот и другие вопросы являются предметом переговоров".
Стецькив также подтвердил, что в новом правительстве к БЮТ могут отхойти, кроме должности премьера, "экономический блок плюс государственные монополии".
"Частично социальный, гуманитарный и силовой блоки должны отойти НУ-НС. Также НУ-НС настаивает на создании Антикоррупционного бюро расследования – специальный орган, который будет расследовать коррупционные преступления высокопоставленных чиновников", - сказал он.
По словам Стецькива, в случае вхождения в коалицию Блока Литвина, с ним "могут обсуждаться должности вице-спикера, нескольких губернаторов, некоторые должности в исполнительной власти – адекватно его голосам".
Он также отметил, что согласно предварительным договоренностям сначала будет избирано руководство парламента – спикер, на должность которого НУНС выдвинул Вячеслава Кириленко, и главы парламентских комитетов.
"А затем мы автоматически поддерживаем Тимошенко на премьера", - сказал Стецькив.
Комментируя ход переговоров между БЮТ и НУ-НС, он отметил, что сейчас политсилы занимаются выработкой общей программы.
"Вокруг говорят только о должностях, но мы должны объявить обществу, какую политику собираемся вести. По некоторым программным позициям у нас с БЮТ были разночтения. Есть вопросы по рынку земли, по Тендерной палате", - сказал Стецькив.
"Второй вопрос – принятие пакета из нескольких законопроектов, которые мы хотели бы принять еще до голосования по премьер-министру и формирования правительства. Речь идет об изменениях в закон о Кабмине (он является неконституционным, по нашему убеждению), о местных госадминистрациях, об отмене депутатской неприкосновенности", - добавил он.