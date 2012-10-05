Российский дипломат: среди арестованных в США за шпионаж есть украинцы

Об этом РИА Новости сообщил консул-советник генконсульства РФ в Хьюстоне Сергей Азизов.

"Да, мы обладаем этой информацией, у кого какое гражданство... Двойное гражданство США и РФ у Пособилова Александра, Фищенко Александра, Клебановой Виктории, у Дятловой Анастасии - чисто российское гражданство. Остальные - граждане Украины, Азербайджана и Казахстана", - сообщил Азизов.

Новый шпионский скандал разразился между США и Россией. ФБР объявило о задержании нескольких подозреваемых, в том числе россиян, в незаконном экспорте военных технологий в РФ. Главным фигурантом дела в США называют "агента российского правительства" 46-летнего Александра Фишенко. По американскому законодательству ему грозит более полувека тюрьмы.

На данный момент задержаны восемь из 11 подозреваемых. США уже внесли в "черный список" 165 компаний и лиц, причастных к экспорту технологий в РФ.