Азаров намекает, что от ЗСТ с СНГ пора получать «дивиденды»

Как передает корреспондент УНИАН об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Сейчас в повестке дня следующий чрезвычайно ответственный период нашего сотрудничества – поэтапная реализация и развитие положений Соглашения о зоне свободной торговли с СНГ. Важно оперативно отработать документы, которые усилят ее практическое значение", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, речь идет о разработке соглашений о свободной торговле услугами, транзите по трубопроводному транспорту, проведении переговоров о сокращении экспортных и импортных пошлин, инвентаризации действующей договорной базы с целью отмены устаревших соглашений и тому подобное.

"Вообще вопрос усиления продвижения наших товаров на внешние рынки является одним из важных направлений экономической политики, поддержки внутреннего производителя. Такую задачу я ставил вчера на встрече с украинскими дипломатами. Все наши министерства тоже должны более эффективно координировать усилия с Министерством иностранных дел и заграничными дипломатическими учреждениями", - отметил глава правительства.

Н.Азаров напомнил, что только за 2011 год торговля товарами и услугами со странами СНГ составила более 70 млрд дол.