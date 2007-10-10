Мороз с Бойко разошлись во взглядах на Мендуся

Лидер СПУ Олександр Мороз высоко ценит Владимира Бойко. Но не согласен с его резкой оценкой деятельности и человеческих качеств социалиста Ярослава Мендуся, которого Бойко, по его собственному признанию, как человек «просто не воспринимает» и считает «проходимцем».

Напомним, что вчера на пресс-конференции в УНИАН, Бойко заявил: «От таких партии нужно избавиться».

«Я высоко ценю хозяйственный и политический опыт Владимира Семеновича, его практический вклад в дело отстаивания социальной справедливости на предприятиях, которые относятся к сфере его влияния, а также в депутатскую деятельность, - цитирует Мороза сайт СПУ. - Понимаю, что для острых высказываний Владимира Бойко в адрес работы Социалистической партии и ее актива есть основания. Однако я не согласен с некоторыми обобщениями, делать которые можно исключительно на основе результатов анализа, которыми Владимир Бойко, естественно, не располагает. В частности, считаю несправедливой и некорректной его оценку роли и места в избирательной кампании (и в партии) Ярослава Мендуся. Это один из наиболее ответственных и подготовленных политиков, способных мыслить и действовать масштабно и квалифицированно».