Бойко заявляет, что в Соцпартии много проходимцев

Третий номер в избирательном списке Социалистической партии Украины, генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО не поддерживает предложение некоторых членов СПУ сменить лидера партии Александра МОРОЗА.

Об этом В.БОЙКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к инициативам некоторых местных организаций сменить лидера СПУ, В.БОЙКО сказал: “Отрицательно”. (8 октября Донецкая городская организация СПУ выступила с инициативой проведения партийного съезда и смены лидера партии А.МОРОЗА на Василия ВОЛГУ - УНИАН).

В то же время В.БОЙКО выразил уверенность, что из рядов партии необходимо исключить некоторых людей. “Убежден, просто необходимо провести чистку в партии, там столько проходимцев. От таких партии нужно избавиться”, - сказал В.БОЙКО.

При этом он считает, что А.МОРОЗУ хватит мужества признать ошибки и избавиться от людей, которые мешают реализовать программу Соцпартии. “И все встанет на свои места”, - отметил В.БОЙКО.

На просьбу журналистов, назвать фамилии членов партии, которых необходимо исключить из рядов социалистов, В.БОЙКО ответил: "Я удивляюсь, что рядом с МОРОЗОМ Ярослав МЕНДУСЬ. Я вам честно скажу, что я ему в лицо это говорил и говорил Сан Санычу. И еще есть ряд фамилий. Я их просто как человек не воспринимаю”.

Говоря об А.МОРОЗЕ, В.БОЙКО подчеркнул, что лидер СПУ никогда не считал себя “помаранчевым”, поэтому не нужно обвинять его в предательстве.

“МОРОЗА все считают предателем, а кого он предал, никто никому ничего не может сказать. В Центре, на Западе говорят, что он предал “помаранчевых”, а кто знает, что когда он на тех выборах ездил со мной по Донецкой области, везде говорил, что он не “помаранчевый”. И он действительно не “помаранчевый”. И почему он кого-то предал, я понять не могу”, - объяснил В.БОЙКО.