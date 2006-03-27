Партия регионов “как бесспорный победитель” приглашает всех на переговоры

Партия регионов “как бесспорный победитель выборов готова формировать коалиционное большинство и коалиционное правительство, и приглашает к переговорам все политические силы, получившие мандат доверия избирателей”.

Об этом говорится в решении президиума Политсовета Партии регионов «О предварительных итогах выборов в Верховную Раду и местные органы власти в Украине» от 27 марта, переданном УНИАН.

В частности, Политсовет ПР констатирует, что результаты как национального экзит-пола, так и текущая информация от Центральной избирательной комиссии относительно тенденции распределения голосов избирателей “свидетельствуют о бесспорной победе Партии регионов над другими участниками выборов. Этот результат является следствием ясной и понятной политики партии по всем ключевым проблемам украинского общества. В то же время он свидетельствует о неприятии значительной частью избирателей результатов деятельности власти после президентских выборов”.

Как отмечает Политсовет, “результаты Партии регионов на этих выборах были бы еще более убедительными, если бы власть честно выполнила свой конституционный долг перед народом относительно организации выборов. Отказ Президента ЮЩЕНКО подписать поправки к закону о выборах лишил сотни тысяч граждан возможности воспользоваться своим конституционным правом избирать власть”.

В то же время, Политсовет Партии регионов отмечает, что “заявления некоторых лидеров помаранчевого лагеря о намерениях создания одноцветной коалиции в Верховной Раде не отвечают волеизъявлению народа Украины, а поэтому не могут рассматриваться как корректные и ответственные. Формирование дееспособной власти в Украине невозможно без участия победителя выборов – Партии регионов”.

Поэтому президиум Политсовета Партии регионов решил:

“Официально заявить, что Партия регионов как бесспорный победитель выборов готова формировать коалиционное большинство и коалиционное правительство, и приглашает к переговорам все политические силы, получившие мандат доверия избирателей.

Считать, что до официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией любые сепаратные переговоры относительно формирования парламентского коалиционного большинства являются недопустимыми и некорректными по отношению к вероятным участникам переговорного процесса.

Определить, что при формировании коалиционного большинства и коалиционного правительства необходимо принимать во внимание результаты не только парламентских выборов, но и выборов в местные органы власти, поскольку они осуществляются в пределах единой пропорциональной избирательной системы и только в совокупности определяют реальное влияние тех или других политических сил. Базой при проведении переговоров должно быть не распределение должностей, а принципиальные основы внешней и внутренней политики Украины”.