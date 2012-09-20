ЦИК обещает разъяснить, как считать голоса на выборах
22:50, 20 сентября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия своими постановлениями утвердила два разъяснения для участковых и окружных избирательных комиссий
Члены избирательной комиссии проводят подсчет голосов, фото из архива УНИАН
Разъяснения касаются порядка подсчета голосов и составления протоколов о подсчете голосов и об итогах голосования в пределах одного избирательного участка, одного одномандатного избирательного округа по партийным спискам и за кандидатов-мажоритарщиков.
Как передает корреспондент УНИАН, эти два документа были утверждены сегодня на заседании ЦИК.
Разъяснения предоставлены из-за некоторых особенностей подсчета голосов в связи с принятием нового закона о выборах народных депутатов, в соответствии с нормами которого ЦИК организует и проводит выборы в парламент. Впоследствии эти два разъяснения в полном объеме будут обнародованы на официальном сайте ЦИК.
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