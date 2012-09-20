ЦИК обещает разъяснить, как считать голоса на выборах

Разъяснения касаются порядка подсчета голосов и составления протоколов о подсчете голосов и об итогах голосования в пределах одного избирательного участка, одного одномандатного избирательного округа по партийным спискам и за кандидатов-мажоритарщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, эти два документа были утверждены сегодня на заседании ЦИК.

Разъяснения предоставлены из-за некоторых особенностей подсчета голосов в связи с принятием нового закона о выборах народных депутатов, в соответствии с нормами которого ЦИК организует и проводит выборы в парламент. Впоследствии эти два разъяснения в полном объеме будут обнародованы на официальном сайте ЦИК.