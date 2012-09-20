Завтра Турчинов и Яценюк встретятся с Президентом Польши
19:47, 20 сентября 2012Политика
1149
Лидеры оппозиции встретятся с Брониславом Коморовским.
Встреча с Коморовским запланирована на утро
В пятницу, 21 сентября, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк и руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александр Турчинов встретятся с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Фронт Змін", встреча начнется в 8.30 по адресу: ул. Ярославов Вал, 12 (посольство Республики Польша).
По завершению встречи, ориентировочно в 9.00, запланировано общение лидеров Объединенной оппозиции с прессой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter